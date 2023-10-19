ضغوط البيع تُلحق بالمؤشر خسارة “ثانية”

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم (الخميس) تراجعه لليوم الثاني، بضغط من عمليات البيع، وتقلص السيولة المتاحة للتداول، ليستقر دون مستوى 10700 نقطة مجدداً، صاحب ذلك تراجع ملحوظ في معدلات الأداء مقارنة بالجلسة السابقة.
ونتيجة هبوط الأسعار خصوصاً أسعار الأسهم القيادية، تراجع المؤشر نهاية جلسة اليوم إلى مستوى 10654.56 نقطة في مقابل 10714.06 نقطة أمس، بتراجع قدره 59.50 نقطة نسبته 0.56 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع عام 2023 إلى 176 نقطة نسبتها 1.68 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 230 شركة، تراجعت أسعار أسهم 146 شركة منها، بينما ارتفعت أسعار 71 شركة، وحافظت أسهم 13 شركة على أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 10.97 تريليون ريال (2.925 تريليون دولار) بزيادة 7.3 بليون ريال (1.95 بليون دولار)، نسبتها 0.07 في المئة.
وشهدت جلسة اليوم تراجعاً في الأداء مع ميل الأسعار للهبوط، إذ تراجعت السيولة المتداولة 25 في المئة إلى 4.44 بليون ريال، في مقابل 5.9 بليون، وهبطت الكمية المتداولة 27 في المئة إلى 145 مليون سهم في مقابل 198 مليوناً، فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 374 ألف صفقة بنسبة تراجع 13 في المئة، تراجع معها متوسط الصفقة إلى 386 سهماً بتراجع 17 في المئة.
وجاء أداء 5 قطاعات من السوق مخالفاً للاتجاه الهابط وسجلت ارتفاعات في مؤشراتها ولكن بنسب دون 1 في المئة، أبرزها مؤشر العقارات الصاعد 0.50 في المئة، تلاه مؤشر المرافق المرتفع 0.26 في المئة، والطاقة بزيادة 0.26 في المئة، وسجل مؤشر الصناديق العقارية أقل زيادة نسبتها 0.14 في المئة.
وفي الاتجاه المعاكس تراجعت مؤشرات الـ 16 قطاعا المتبقية، أكبرها خسارة مؤشر الأدوية المتراجع 2.83 في المئة، تلاه مؤشر التطبيقات الهابط 2.16 في المئة، ثم مؤشر السلع الرأسمالية المتراجع 2 في المئة، وتراجع مؤشر تجزئة السلع الكمالية 1.50 في المئة، فيما بلغت خسارة المصارف 1.07 في المئة. وفق “أخبار 24”.
أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم فتصدرها سهم التطويرية الغذائية المرتفع 5.42 في المئة، إلى 97.20 ريال، تلاه سدكو كابيتال ريت الصاعد 3.92 في المئة إلى 7.95 ريال، في المقابل سجل الباحة أكبر خسارة نسبتها 6.67 في المئة إلى 0.14 ريال، تلاه سهم أميانتيت بخسارة 5.62 في المئة إلى 42 ريالاً من تداول 200 ألف سهم.
وسجل مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) نهاية جلسة اليوم ارتفاعاً بنسبة 1.80 في المئة تعادل 421 نقطة إلى مستوى 23837 نقطة، تراجعت معها السيولة المتداولة 31 في المئة إلى 22 مليون ريال، في مقابل 32 مليوناً، جاءت من تداول 1.4 مليون سهم، في مقابل 1.7 مليون أمس، نفذت من خلال 3015 صفقة في مقابل 3268 صفقة بتراجع 8 في المئة.