بينها مقاهٍ سياحية.. 13 فرصة استثمارية بتبوك

طرحت أمانة منطقة تبوك، 13 فرصة استثمارية مميزة، وذلك ضِمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.
وشملت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة محطاتِ محروقاتٍ، ومجمعِ مطاعمَ ومقاهٍ سياحية بمساحة 7 آلاف متر مربع، ومجمع ملاعب رياضية على مساحة تجاوزت 8 آلاف متر مربع ومخططاً لخلاطات ومصانع البلوك، وتطوير البنية التحتية وعدد من الأكشاك.
وبيّنت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، داعية الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”. وفق “أخبار 24”.