عمالة فلبينية “محترفة” إلى السوق السعودية

شهد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الفلبيني، الذي استضافته الرياض (الخميس)، توقيع مذكرة تفاهم بين القطاع الخاص في مجال الموارد البشرية، بهدف توفير قوى عاملة محترفة تلبّي احتياجات السوق السعودية، من خلال شراكات عالمية مع أكبر الشركات المتخصصة في القطاع.
وناقش الاجتماع، الذي جمع كلا من فرديناند ماركوس جونيور رئيس الفلبين، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بمشاركة كبرى الشركات وممثلي القطاع الحكومي والخاص في البلدين، فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بينهما، وتنمية الاستثمارات النوعية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وفق “أخبار 24”.
وبحث الجانبان أوجه الشراكة الاستثمارية في مجالات الطاقة والصناعة والخدمات المالية الإسلامية والأمن الغذائي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورفعها إلى آفاق أرحب، إضافةً إلى تعزيز التعاون في قطاع العمل والاستفادة من القوى العاملة الفلبينية الماهرة في مختلف القطاعات.