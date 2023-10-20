“ماسك” يدرس حجب “إكس” في أوروبا

يدرس مالك شركة “إكس” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إيقاف خدمات التطبيق في أوروبا بعد اتهامات من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن تقصيره في وقف انتشار “المعلومات المضللة” المتعلقة بأحداث غزة.
وفتح رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون تحقيقًا بشأن الشركة، مطالباً بالالتزام بقانون الخدمات الرقمية (DSA)، عبر إزالة المحتوى غير القانوني واتخاذ تدابير لمعالجة المخاطر التي تهدد الأمن العام والخطاب المدني.
بينما أكدت الرئيسة التنفيذية للشركة ليندا ياكارينو، أن المنصة اتخذت إجراءات لإزالة أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتوى عبر موقعها، وذلك بناء على طلب رسمي من بريتون للحصول على معلومات. وفق “أخبار 24”.