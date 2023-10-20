“الذكاء والاقتصاد” على طاولة “مستقبل الاستثمار”

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس أن النسخة السابعة من المبادرة ستناقش قضايا الآثار الاقتصادية للصراعات في العالم والتغير المناخي، وإستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، في وقت يجتمع فيه القادة للبحث عن حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية الكبيرة والأكثر أهمية من أي وقت مضى.
وبيّن أتياس -عبر مؤتمر افتراضي- أنه من واجبنا أن نستخدم قدرتنا على جمع القادة والمستثمرين والمبتكرين والمفكرين من أنحاء العالم الأسبوع المقبل لتحديد حلول فعّالة لهذه القضايا، وأن المؤسسة تمضي قدماً كما خُطط لها، ولم تتأثر بالأحداث الجارية عالمياً وفي المنطقة تجاه المشاركين والحضور.
وأشار أتياس إلى أن مؤتمر المؤسسة بالرياض ضِمن مجموعة قمم ومؤتمرات عالمية تُعقد على مدار العام وتناقش أبرز الأحداث الاقتصادية، موضحاً أن ثقة المستثمرين تتخذ توقعات على المدى البعيد وبها درجة من المرونة في مواجهة الصدمات الجيوسياسية، وأن التوقعات على المدى القصير قد تبدو مثيرة للقلق، بينما على المدى الطويل ستكون أفضل.
وأطلع الرئيسُ التنفيذي للمؤسسة المشاركين على برنامج هذه النسخة التي تستمر من 24-26 أكتوبر 2023، والإعلان الرئيسي عن أداة جديدة للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الأسواق الناشئة، وقمتَي الطاقة والذكاء الاصطناعي ومجموعة جلسات لتحليل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لمواطني العالم، كما سيجمع المؤتمر قادة التمويل والتكنولوجيا لمواجهة التحديات العالمية. وفق “أخبار 24”.