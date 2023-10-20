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جديد المحليات > رسائل صوتية “ذاتية التدمير” بـ”واتساب”
20/10/2023   8:37 ص

رسائل صوتية “ذاتية التدمير” بـ”واتساب”

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طرح تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، ميزة جديدة (قيد الاختبار) تمكن المستخدمين من إرسال الرسائل الصوتية ذاتية التدمير، والتي تختفي تلقائياً بمجرد الضغط عليها في الدردشات.

وتتيح الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “engadget” التقني، عرض هذا النوع من الرسائل لمرة واحدة فقط، كما سيتم فقدان الصوت إذا أغلق المستلم المحادثة عن طريق الخطأ أثناء الاستماع إلى الرسالة الصوتية.

ومع تزايد شعبية الملاحظات الصوتية في واتساب خلال السنوات القليلة الماضية، يمكن أن تكون هذه الميزة خيارًا رائعًا لإرسال المعلومات الشخصية ككلمات المرور أو بيانات البطاقات المصرفية للمستخدمين من الأقارب والأصدقاء في حالات الضرورة. وفق “أخبار 24”.

رسائل صوتية “ذاتية التدمير” بـ”واتساب”

جديد المحليات
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