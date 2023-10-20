منطقة لوجستية بميناء “المؤسس”

وقَّعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” والشركة السعودية العالمية للموانئ “SGP”، عقداً لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص، تناهز مليار ريال، وبمساحة تتجاوز مليون متر مربع.
وستقدم المنطقة خدماتٍ لوجستية رئيسية وحلولًا فريدة من نوعها وخدمات وأنظمة بيئية متكاملة، تشمل مستودعات وساحات لتخزين ومناولة جميع أنواع البضائع الجافة والمبردة، ومنطقة إيداع وإعادة التصدير؛ لتقديم عمليات الفرز والتوزيع الإقليمي، وعمليات القيمة المضافة.
وتأتي الاتفاقية ضمن حزمة من استثمارات القطاع الخاص المحلي والعالمي، لإنشاء العديد من المناطق اللوجستية عالية الأداء، لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، و زيادة أعداد المناولة، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في قطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وتسعى “موانئ” للمساهمة في زيادة عدد المناطق اللوجستية بالموانئ لتصبح 12 منطقة ومركزاً لوجستياً حالياً، وبما يسهم في رفع ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 38 حالياً إلى المرتبة 10 عالمياً وضمان ريادتها إقليمياً.
وتتولى “الشركة السعودية العالمية للموانئ” تشغيل محطتي الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وهي تحالف مشترك بين “صندوق الاستثمارات العامة السعودي”، و”شركة “PSA international” السنغافورية، و”مجموعة البلاغة”. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “موانئ” نجحت في جذب الاستثمارات الوطنية والدولية وكبرى الشركات اللوجستية عبر توقيعها عدة اتفاقيات لإنشاء 11 منطقة لوجستية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تناهز 4.2 مليار ريال، وتسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي.