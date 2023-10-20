إطلاق المنصة الجيومكانية الوطنية

أطلقت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المنصة الجيومكانية الوطنية 2023، التي تُعَدّ المصدر الوطني الموثوق للوصول إلى المعلومات الجيومكانية في المملكة.
وتتضمن المنصة خدمات متنوعة تشمل التوأمة الرقمية، والتنقل والملاحة، والشبكة الوطنية لقياس المد والجزر، ونظام المرجع المكاني الوطني، كما صممت لتمكين جميع المستخدمين من الوصول إلى المعلومات الجيومكانية المحدثة والموثوقة بكل يسر وسهولة.
وتحتوي على خدمات بيانات نقاط الاهتمام، وبيانات المباني ثلاثية الأبعاد، وحالة الطرق في الوقت الفعلي، بالإضافة لخدمة التحويل بين إطارات المراجع الجيوديسية والشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر لتحديد المواقع.
وتوفر المنصة محركًا تقنيًا متطورًا يمكّن من تطوير التطبيقات في قطاعات المجتمع المتنوعة والاستفادة من المعلومات الجيومكانية المتاحة، كما يمكّن من تسويق منتجات وخدمات البيانات الجيومكانية. وفق “أخبار 24”.
ويتميز إصدار المنصة الجيومكانية الوطنية 2023 بأنه متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن للمستخدمين اختيار مجموعات البيانات والخدمات وعرضها عبر الإنترنت.
وأشاد رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية ولوزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة على ما يبذله من جهود دعماً ومساندة للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها.