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20/10/2023   8:36 ص

“استثمر في الصحة” بـ”المملكة”

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تستضيف المملكة ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري، تحت شعار “استثمر في الصحة”، برعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

يشارك في الملتقى أكثر من 300 شركة عالمية ومحلية وإقليمية من 29 دولة، ضمن معرض يحتوي على أحدث ابتكارات وتقنيات الرعاية الصحية في مجالات نوعية متعددة في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.

ويهدف إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يسهم في رفع متوسط العمر إلى 80 عاماً تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، ومعدلات متوسط العمر عالميًا، بالإضافة لتعزيز حياة صحية أفضل عبر رعاية صحية شاملة محورها الإنسان.

ويتيح الملتقى لزواره تطوير معارفهم ومهاراتهم، ويتضمن 8 مسارات متخصصة، وسيتحدث من خلال تلك المسارات نحو 100 متحدث عبر 30 جلسة حوارية، تلبي احتياجات أكثر من 5 آلاف من الأطباء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من خلال 30 ساعة معتمدة من التعليم الطبي. وفق “أخبار 24”.

ومن المتوقع أن يحظى الملتقى بحضور واسع من الزوار والمهتمين والمتخصصين في المجال الصحي والاستثماري على مدى 3 أيام، ويُمكن للراغبين في زيارة الملتقى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي.

“استثمر في الصحة” بـ”المملكة”

طب وتداوي
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