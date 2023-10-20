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جديد المحليات > “70 ألف” تقرير طبي بـ”9 أشهر” من سعود الطبية
20/10/2023   8:45 ص

“70 ألف” تقرير طبي بـ”9 أشهر” من سعود الطبية

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أظهرت إحصائيات مدينة الملك سعود الطبية “عضو تجمع الرياض الصحي الأول”، عن إصدار عدد 69,754 ألف تقرير طبي، بمختلف فئاته للمراجعين والمرافقين، وذلك حتى نهاية الربع الثالث لعام 2023 م.

وأوضحت المدينة بأن هذه الجهود تأتي مواصلة لخدمات المدينة المقدمة للمراجعين كافة، وحرصاً على أن تكون متميزة، من خلال استقبال طلبات التقارير وإعدادها وتسليمها لطالبيها، مشيرة إلى أن التقارير اشتملت على الإجازات المرضية، والمرافقة، وخدمات تفاعلية للمرضى، وتقارير مختلفة منها: تقارير شخصية والمحاكم، الشرطة والمرور، والمواليد، والزواج، وتقدير العمر، وصلاحية العمل، والضمان الاجتماعي والإفراج الصحي، وتقارير لجهات حكومية أخرى؛ مبنية على الخطابات الصادرة من الجهة الطالبة لها حسب المعايير المطلوبة. وفق “أخبار 24”.

“70 ألف” تقرير طبي بـ”9 أشهر” من سعود الطبية

جديد المحليات
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