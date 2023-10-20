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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار بمكة وحرارة مرتفعة بالأحساء
20/10/2023   8:47 ص

طقس اليوم.. أمطار بمكة وحرارة مرتفعة بالأحساء

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تشهد بعض مناطق المملكة بينها مكة المكرمة أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة وتكوناً للضباب، فيما تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 39 درجة مئوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم (الجمعة)، أن أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ستشهد استمراراً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، والتي تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

ونوه إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى بعض الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، فتصل في مدينتي مكة المكرمة والدمام إلى 38 مئوية، فيما ستكون الحرارة في المدينة المنورة والرياض 36 درجة، بينما تصل إلى 35 درجة بجدة، و26 درجة في أبها.

طقس اليوم.. أمطار بمكة وحرارة مرتفعة بالأحساء

جديد المحليات
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