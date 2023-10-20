“ينبع”.. المدينة الخضراء

حققت الهيئة الملكية بينبع المركز الأول في فرع “المدينة الخضراء الصديقة للبيئة”، ضمن جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وذلك خلال أعمال المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي المنعقد في جدة.
وتعد هذه الجائزة واحدة من أهم وأرفع الجوائز المعنية بالبيئة على مستوى دول العالم الإسلامي، والتي تهدف إلى ترسيخ المفهوم الواسع لإدارة البيئة، وتحفيز الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة.
وتُمنح الجائزة من خلال توفر عدة معايير، منها، جودة الهواء المحيط والبيئة الصوتية، وإدارة النفايات وإعادة تدويرها، واستخدام المياه العذبة والعادمة وإعادة استعمالها، وكذلك المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.
وفق “أخبار 24”.