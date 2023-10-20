9 نجوم خارج الخدمة في “روشن”

جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ حملت أخباراً غير سارة لعشاق ومحبي أندية دوري روشن، حيث تعرض 9 لاعبين لإصابات متنوعة خلال المباريات التي شاركوا فيها مع منتخبات بلادهم في الأسبوعين الماضيين، خلال فترة التوقف الدولي لأيام “فيفا”.
نادي الهلال متصدر الدوري بـ 23 نقطة بعد مرور تسع جولات، هو أكبر الخاسرين في فترة التوقف الدولية أكتوبر الجاري، بعد تعرُّض نجمه البرازيلي “نيمار جونيور” لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أنهت موسمه مبكراً، بعد أن حضر صيف العام الحالي بوصفه من أبرز الصفقات في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتعرض نيمار لإصابة قوية للغاية خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026، ليعلن الهلال مساء الأربعاء، عن نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب موجهًا صدمة لجماهير “الزعيم” بانتهاء موسم “نيمار” مع الفريق.
وقبل إصابة نيمار، أعلن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي عن تعرُّض “حسان تمبكتي” والقائد “سلمان الفرج” للإصابة في مواجهة مالي الودية.
واشتكى ثنائي فريق الاتحاد “حسن كادش”، و”زكريا هوساوي” بعد شعورهما بآلام في الفخذ، وأسفل البطن تباعاً، وذلك خلال معسكر الأخضر الذي أقيم في مدينة لاغوس البرتغالية وتخللته مباراتان أمام نيجيريا ومالي.
وغادر لاعب فريق النصر “علي لاجامي”، أرضية ملعب مباراة الأخضر ومالي بعد تعرُّضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ وفقاً لأشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب. وفق “سبورت 24”.
وتعرض لاعب فريق النصر، “بروزوفيتش” للإصابة خلال مشاركته مع منتخب كرواتيا في مواجهة ويلز، في التصفيات الأوروبية ليورو 2024، وعلى إثر ذلك طالب مسؤولو نادي النصر، تقريراً مفصلاً من الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بشأن إصابة بروزوفيتش.
وفي وقت لاحق أكد المنتخب السعودي، أن لاعب فريق الشباب “فهد المولد” يرقد في أحد مستشفيات الرياض بعد تعرضه لوعكة ألمت به.
ولم يسلم حارس مرمى فريق الخليج البوسني “إبراهيم سيهيتش” من موجة الإصابات في فترة التوقف الدولي، وانضم للقائمة بعد تعرُّضه لإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال، ولم تتضح الرؤية حول مشاركته في مباراة الهلال في الجولة العاشرة.