“معركة” اتحادية تعاونية بـ”بريدة”

يستقبل التعاون ضيفه الاتحاد، مساء الجمعة، في قمة مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة.
ويدخل الفريقان المباراة بعد فترة التوقف الدولي وكل منهما عينه على النقاط الثلاث، حيث يسعى التعاون لمواصلة انطلاقته التاريخية والتي ارتقت به إلى مركز الوصافة برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر.
في المقابل يأمل الاتحاد في أن يسجل انطلاقة جديدة بعد تعثرين متتاليين قبل التوقف، إذ تعادل أمام الفيحاء قبل الخسارة في الديربي أمام الأهلي ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة.
ويستعرض “سبورت 24” أرقام الفريقين قبل المواجهة السابعة والعشرين بينهما في دوري المحترفين، علمًا بأن الاتحاد يتفوق بـ 13 فوزًا مقابل 7 انتصارات للتعاون بينما حضر التعادل في 6 مباريات.
وتمكن التعاون في آخر مواجهة أمام الاتحاد في كسر سلسلة اللافوز حيث فاز بنتيجة 2-1 لينهي أطول سلسلة من اللاهزيمة للاتحاد أمام الاتحاد والتي وصلت إلى 8 مباريات “فوز 4 وتعادل 4″، كما ألحق به أول خسارة في بريدة بعد 17 متتالية بلا خسارة.