تحت رعاية “الملك”.. معرض “الحج” في يناير

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يقام مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة خلال الفترة من 8 – 11 يناير المقبل في جدة سوبردوم.
وأكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أن هذا الحدث يجمع كافة مقدمي خدمات الحج والعمرة والمهتمين بالمجال والمسؤولين من داخل وخارج المملكة لمناقشة أحدث التطورات وأفضل الممارسات لتقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز المشاريع النوعية التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، حرصاً منها على رفع جودة الخدمات المقدمة في الحج والعمرة، وتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم، وإطلاق العديد من الخدمات والتقنيات الجديدة التي تصب في هدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
ويطرح المؤتمر عدداً من المواضيع الخدمية للنقاش، كالإسكان والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والنقل والإعاشة والتقنية والذكاء الاصطناعي وحلول المياه والطاقة، والعديد من الأطروحات التي تمس جانب الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين
ويسعى القائمون على تنظيم مؤتمر خدمات الحج والعمرة، إلى بناء منظومة متكاملة ومستدامة تسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن بالاستفادة من أفكار ورؤى المختصين، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات بما يثري تجربة ضيوف الرحمن، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في الحج والعمرة، واستعراض جهود المملكة في تعزيز استدامة تطور الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة حقق العديد من الإنجازات في النسخ السابقة، منها الحصول على جائزة فرع التميز في خدمات الحج والعمرة بدورتها الـ 15، كما أن عدد زواره العام الماضي وصل إلى أكثر من 100 ألف زائر كان من بينهم 83 وزيرا ورئيس وفد، في حين بلغ عدد الجهات المشاركة فيه 360 جهة حكومية وخاصة، إلى جانب عقد أكثر من 200 اتفاقية في مجال الحج والعمرة والزيارة.