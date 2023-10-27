“الدولار” يصعد و”الين” في هبوط

تعافى سعر الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوياته خلال أسبوعين في ظل صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع إقبال المستثمرين على العملات عالية المخاطر.
وفي مواجهة العملات الأخرى، ارتفع الدولار 0.188 % إلى 106.75 بعدما لامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 106.78.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستأنفة صعودها لأعلى مستوى لها في 16 عاما عند 5% الذي بلغته لفترة قصيرة، كما بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 4.959 %. وفق “أخبار 24”.
وسجل الين أدنى مستوياته منذ عام بعدما وصل إلى 150.48 مقابل الدولار، حيث انخفض بأكثر من 20 % بعدما بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) دورة التشديد النقدي في مارس 2022 للسيطرة على التضخم، كما تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في عام عند 0.6271 للدولار.