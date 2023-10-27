“الهلال × الأهلي”.. من سيصنع الفارق بـ”الكلاسيكو”؟

“من يكسب الرهان؟ ومن سيصنع الفارق من النجوم في لقاء كلاسيكو الهلال والأهلي؟”.. سؤالان يدوران في مخيلة وأذهان عشاق ومحبي “الزعيم” و”الراقي” وحتى الذين يقفون في صف الحياد.
فكل أنظار متابعي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، ستكون متجه مساء “الجمعة” سواء كان عبر الشاشات أو من داخل ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، لمعايشة مجريات اللقاء الكبير كلاسيكو الهلال والأهلي، لحساب الجولة الحادية عشرة من دوري روشن.
مواجهة من العيار الثقيل، ينتظر أن تكون زاخرة بكل معطيات الإثارة والمتعة الكروية، في ظل التنافس الكبير بين العملاقين، والشعبية الكبيرة التي يملكها كل فريق.
كيف لا والجميع كان متشوقاً على أحر من الجمر لعودة كلاسيكو الهلال والأهلي مُجددًا بعد غياب دام لموسم كامل، بسبب هبوط الفريق الأهلاوي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو” في الموسم السابق.
فالهلال متصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، مدجج بالنجوم المحليين والأجانب سيرمي بكل ثقله الفني لمواصلة سلسلة انتصاراته للانفراد بالصدارة، بينما الأهلي الرابع برصيد 22 نقطة، لن يقبل هو الأخر بأقل من العلامة الكاملة في المواجهة النارية.
كل الحظوظ متساوية بالنظر لقائمة الفريقين، ولكن تبقى هنالك جزئيات صغيرة ربما تلعب دوراً كبيراً في حسم الكلاسيكو، فالقاعدة الثابتة في كرة القدم تقول أن من يضع كامل تركيزه ويهتم بأدق التفاصيل أثناء سير المباراة هو من سيرجح كفته داخل المستطيل الأخضر.
الهلال والأهلي يضمان في صفوفهما العديد من النجوم المميزين، الذين يمكنهم صناعة الفارق في الكلاسيكو، فالزعيم يعتمد في الهجوم على المطرقة البشرية المهاجم الصربي، “ميتروفيتش”، حيث استطاع اللاعب التأقلم سريعًا مع فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مُسجلًا العديد من الأهداف خلال الموسم الجاري، والتي أسهمت في احتلال “الزعيم” صدارة دوري روشن.
ويجلس المهاجم الصربي على صدارة هدافي الهلال في الدوري بعد أن هز الشباك 7 مرات، بفارق 4 أهداف عن متصدر اللائحة، البرتغالي كريستيانو رونالدو القائد النصر، صاحب الـ11 هدفًا.
ميتروفيتش خاض مع “الزعيم” 17 مباراة وسجل 16 هدفًا، ومانحًا 4 تمريرات حاسمة، عبر كل المسابقات، ويُنتظر أن يكون هداف فولهام السابق من أهم الأوراق الرابحة في التشكيلة الهلالية خلال مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي.
مفتاح الفوز الثاني الذي سيعتمد عليه الهلال في الكلاسيكو، هو النجم “سالم الدوسري” الذي نجح في قيادة الزعيم لاعتلاء منصة التتويج المحلية 3 مرات في آخر 4 مواسم، وكذلك تحقيق دوري أبطال آسيا في مناسبتين عامي 2019 و2021، ويُعَدّ من أهم اللاعبين في فريقه والكرة السعودية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة.
ويمتاز الدوسري بمهاراته العالية، وسرعته التي تُربك دفاعات المنافسين؛ الأمر الذي يجعله قادرًا على إحداث الخطر في مواجهة الكلاسيكو، كما أن سالم يعرف شباك الأهلي جيدًا، حيث سجل في شباك “الراقي” من قبل 6 أهداف خلال 25 مباراة عبر كل المسابقات، استنادًا إلى بيانات موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.
وفي هذا الموسم سجل “سالم الدوسري” 6 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة في دوري روشن، وإجمالًا، شارك اللاعب مع الهلال في 368 مباراة عبر كل المسابقات، وسجل 88 هدفًا وقدّم 71 تمريرة حاسمة.
الضلع الثالث المكمل للقوة الهجومية الهلالية، هو الجناح البرازيلي، “مالكوم”، الذي وضح تأثيره مع الهلال في الناحية الهجومية هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة، خلال 10 مباريات خاضها في دوري روشن.
ويتميز مالكوم بالسرعة والقوة، ويُجيد مراوغة المنافسين، كما أن تمريراته البينية ذكية وخطيرة على دفاعات المنافسين، ويُنتظر أن يكون عنصرًا مؤثرًا خلال مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي.
وانضم مالكوم إلى الهلال خلال الميركاتو الصيفي 2023 قادمًا من زينيت سان بطرسبرغ الروسي، في صفقة وصفها الخبراء بأنها رابحة نظراً لمستويات اللاعب مع الفريق.
ويشكل البرازيلي الآخر في تشكيلة الهلال “ميشيل” مصدر خطورة على جبهة الأهلي الدفاعية، لما يتمتع به اللاعب القصير المكير من مهارات فنية وسرعة الحركة وقدرته على تحويل مسار المباراة في جزء من الثانية، والتحق ميشيل بفريق الهلال عام 2022، بعقد يمتدّ لمدة 3 سنوات، قادمًا من فلامنغو البرازيلي. وفق “سبورت 24”.
ويراهن الهلاليون على فعالية الدولي البرتغالي “روبن نيفيز” مهندس التمريرات في وسط الملعب، وقد أصبح اللاعب رقماً لا يمكن تجاوزه في تشكيلة الهلال لما يقوم به من عمل كبير في الربط بين خطوط الفريق وصناعة الفرص لزملائه في الهجوم وإفساد هجمات الفريق الخصم، والتحق نيفيز بفريق الهلال في الصيفية الماضية قادماً من فريق “وولفرهامبتون” الإنجليزي لمدة 3 أعوام.
أما الخطوط الخلفية لفريق الهلال، فتبدو الأمور فيها مستقرة في وجود صخرة الدفاع السنغالي “كولبيالي” والحارس المغربي “ياسين بونو” وهما أيضاً انضما للزعيم في الإنتقالات الصيفية الماضية من ناديي تشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني تباعاً.
في المقابل تضع جماهير الأهلي على النجم الجزائري “رياض محرز” آمالًا عريضةً أمام الهلال؛ من أجل تحقيق الانتصار، والعودة إلى جدة بالنقاط الثلاث، التي ستُقرّب الراقي كثيراً من صدارة دوري روشن.
النجم الجزائري يعتبر من أهم أعمدة الأهلي في الموسم الحالي، والأكثر تأثيرًا في خط هجوم الفريق، حيث أحرز 4 أهداف، وقدّم 5 تمريرات حاسمة، خلال 10 مباريات خاضها بدوري روشن، ليكون بذلك صاحب 9 إسهامات تهديفية.
وكان رياض محرز، انضم إلى صفوف الأهلي الصيف الماضي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وسرعان ما نجح في ترك بصمته على أسلوب وأداء الفريق الأخضر تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله.
ولم تخف جماهير الأهلي سعادتها بعد التأكد من جاهزية لاعب الوسط الإيفواري، فرانك كيسي، لخوض مباراة الكلاسيكو، كون اللاعب الدولي أحد أهم الأعمدة الأساسية في تشكيلة فريقه؛ لما له في وسط الملعب من ثقل دفاعي وتأثير هجومي، وهو ما ظهر جليًا خلال المباريات الماضية بدوري روشن.
وانضم كيسي إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي 2023، قادمًا من برشلونة الإسباني، وقد أحرز اللاعب 4 أهداف خلال 8 لقاءات خاضها هذا الموسم بدوري روشن.
وأعاد تألق الحارس السنغالي “إدواردو ميندي” الثقة لجماهير الراقي في مهمة حماية العرين، حيث سبق لميندي أن صنع الفارق في مواجهة الديربي أمام الاتحاد وحافظ على شباكه نظيفة بعد أن قام بأربعة تصديات حاسمة كفلت للأهلي الخروج بفوز ثمين أمام الغريم فريق الاتحاد.
ميندي الذي أنضم لفريق الأهلي في الميركاتو الصيفي قادماً من تشيلسي الإنجليزي سيكون في مواجهة خاصة مع ميتروفيتش مهاجم فولهام الإنجليزي السابق، وهي مواجهة بنكهة البريميرليج .
وينتظر جمهور الأهلي استفاقة للنجم البرازيلي “فيرمينيو” في الكلاسيكو والعودة لزيارة الشباك بعد صيامه عن التهديف، مكتفياً بتسجيل 3 أهداف “هاتريك” في أول مباراة يخوضها في دوري روشن ضد الحزم، ثم غاب عن التهديف في 8 مباريات متتالية حتى الآن، وانضم فيرمينيو للأهلي قادماً من ليفربول الإنجليزي في الصيف الماضي.
وتبدو دفاعات الراقي مُحصنة في وجود المدافع البرازيلي “روجير إيبانيز”، القادم من روما الإيطالي، والخيارات الهجومية متاحة في وجود الفرنسي “ماكسيمان”.