ثنائي الحزم: نقطة الاتحاد “ثمينة”

أعرب لاعبو الحزم عن سعادتهم بعد التعادل على أرض مضيفهم الاتحاد 2-2 في المباراة التي جرت بينهما، الخميس، لحساب الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين.
وقال اللاعب محمد فؤاد الثاني: “تعادل مستحق ونقطة خارج الأرض أمام فريق كبير بقيمة الاتحاد”.
وأضاف: “لم يكن الحظ محالفًا لنا في الجولات الأولى، لكن مع وجود مدرب جديد وتغيير طريقة اللعب بدأنا في تحقيق النتائج الإيجابية”
من جانبه قال اللاعب محمد أبوسبعان: “حققنا نقطة ثمينة جدًا للفريق أمام حامل اللقب والقادم سيكون أفضل”.
وعن المدرب الجديد للفريق دانيال كارينيو والفارق الذي أحدثه في الفريق قال أبوسبعان: “كارينيو يملك خبرة كبيرة في الدوري السعودي، منحنا الثقة الكبيرة وهو ما ساهم في ظهور العديد من اللاعبين الشباب بمستوى مميز، ومع الوقت سيتطور أداء الفريق”.
وواصل نادي الاتحاد نزيف النقاط، بالتعادل أمام نظيره الحزم بنتيجة (2-2) في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وفق “سبورت 24”.
سجل هدفي الاتحاد كريم بنزيما في الدقيقة (26) وحسن كادش في الدقيقة (81)، فيما أحرز هدفي الحزم محمد الثاني عند الدقيقة (63) وفايز سليماني عند الدقيقة (86).
بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل رصيد الحزم إلى 7 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.