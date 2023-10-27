“الاتحاد” يواصل نزيف النقاط بـ”روشن”

واصل نادي الاتحاد نزيف النقاط، بالتعادل أمام نظيره الحزم بنتيجة (2-2) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل هدفي الاتحاد كريم بنزيما في الدقيقة (26) وحسن كادش في الدقيقة (81)، فيما أحرز هدفي الحزم محمد الثاني عند الدقيقة (63) وفايز سليماني عند الدقيقة (86).
بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس ، فيما وصل رصيد الحزم إلى 7 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.
أحداث المباراة
بدأ الشوط الأول بسيطرة للاعبي الاتحاد فتصدى حارس مرمى الحزم في الدقيقة الثانية لتسديدة قوية من كورنادو من أمام منطقة الجزاء لتخرج الكرة لركنية نفذها كورنادو وأبعدها حارس مرمى الحزم إبراهيم زايد.
وواصل فريق الاتحاد الضغط والسيطرة على الكرة في الدقائق التالية في محاولة لإدراك هدف مُبكر وسط تمركز من قِبل لاعبي الحزم.
وتصدى حارس مرمى الاتحاد غروهي في الدقيقة 14 لتسديدة من لاعب الحزم فايز سليماني لتخرج الكرة لركنية نُفذت وأبعدها مدافع الاتحاد فيلبي في كرة مرتدة تصدى لها في النهاية لاعبو الحزم.
وتوقف اللعب في الدقيقة 15 بعد معاناة لاعب الاتحاد إيغور كورنادو من إصابة قبل أن يُستأنف اللقاء، وعاد لاعب الحزم فايز سليماني لقيادة هجمة من يسار الملعب ولكنه اضطر لتمريرها في النهاية لزملائه الذين تبادلوا تمرير الكرة خارج منطقة جزاء الاتحاد قبل أن تُقطع من قبل الدفاع.
وسدد لاعب الحزم فيانا في الدقيقة 17 تسديدة قوية من أمام منطقة جزاء الاتحاد، ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.
ومرر لاعب الاتحاد كانتي كرة في الدقيقة 25 لزميله كريم بنزيما داخل منطقة جزاء الحزم ليُسكنها الشباك.
وسدد لاعب الاتحاد إيغور كورنادو كرة قوية في الدقيقة 30 من أمام منطقة جزاء الحزم ولكنها مرت أعلى المرمى.
وسدد لاعب الاتحاد أحمد بامسعود كرة من داخل منطقة جزاء الحزم في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة وصلته من كريم بنزيما ولكنها ارتطمت في الشباك من الخارج. وفق “سبورت 24”.
واصل الاتحاد هجومه الضاغط على مرمى الحزم مع بداية الشوط الثاني بحثاً عن تسجيل الهدف الثاني.
وأضاع كريم بنزيما فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد ضربة رأسية متقنة مرت أعلى العارضة.
ونجح محمد الثاني في تسجيل هدف التعادل لنادي الحزم عند الدقيقة 63 بعد تمريرة من ماجد قشيش.
وكثف نادي الاتحاد محاولاته لتحقيق لتسجيل الهدف الثاني حتى نجح حسن قادش في تسجيل الهدف عند الدقيقة (81).
ونجح فايز سليماني محترف نادي الحزم في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل وتحديداً عند الدقيقة (86) من عمر المباراة.
وحاول الاتحاد تسجيل الهدف الثالث في الدقائق المتبقية من المباراة لكنه محاولاته لم يُكتب لها النجاح.