“بنزيما”: ما زلنا في بداية الموسم

قلل الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق الاتحاد من توالي النتائج السلبية للفريق في المباريات الأخيرة بدوري روشن للمحترفين، وذلك بعد التعادل أمام الحزم مساء الخميس وفقدان النقطة التاسعة على التوالي.
وقال بنزيما في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن فريقه دخل المباراة من أجل الفوز ولكنها شهدت تقلبات وهي في النهاية كرة القدم.
وأضاف بنزيما “إنها ليست نهاية المطاف، علينا مواصلة العمل من أجل استعادة انتصارات، لا نزال في بداية المباراة وأمامنا الفرصة لتصحيح الأخطاء”.
ووجه النجم الفرنسي رسالة إلى جماهير الاتحاد طالبًا دعمهم من أجل استعادة لقوته ومستواه المعهود من أجل العودة إلى طريق الانتصارات. وفق “سبورت 24”.
وواصل نادي الاتحاد نزيف النقاط، بالتعادل أمام نظيره الحزم بنتيجة (2-2) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل هدفي الاتحاد كريم بنزيما في الدقيقة (26) وحسن كادش في الدقيقة (81)، فيما أحرز هدفي الحزم محمد الثاني عند الدقيقة (63) وفايز سليماني عند الدقيقة (86).
بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل رصيد الحزم إلى 7 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.