“كلاسيكو” الهلال والأهلي.. الأغلى بـ”الدوري”

تترقب الجماهير السعودية الكلاسيكو المنتظر بين الهلال والأهلي في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن للمحترفين، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
ويمثل الكلاسيكو المرتقب منعطفًا مهمًا للفريقين هذا الموسم، حيث يسعى الهلال لتعزيز صدارته، بينما يبحث الأهلي عن مواصلة انطلاقته والاقتراب أكثر من الصدارة، حيث يتصدر الهلال بـ26 نقطة بينما يحل الأهلي رابعًا برصيد 22 نقطة.
ولم يتذوق الهلال طعم الخسارة هذا الموسم في الدوري حتى الآن محققًا 8 انتصارات مقابل تعادلين، في المقابل تلقى الأهلي خسارتين لكنه حقق 7 انتصارات وتعادل وحيد، علمًا بأنه حقق 7 نقاط في آخر 3 مباريات بالتعادل أمام الاتفاق ثم الفوز على الاتحاد والوحدة.
وتحمل المباراة رقمًا قياسيًا جديدًا لدوري المحترفين، إذ إنها باتت أغلى مباراة في التاريخ بالدوري السعودي حتى الآن.
ووفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” فإن القيمة السوقية لنادي الهلال تصل إلى 233.7 مليون يورو كأعلى الأندية السعودية من حيث القيمة التسويقية. وفق “سبورت 24”.
في المقابل تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 180.7 مليون يورو، وهو ما يجعل القيمة السوقية لهذه المباراة تتخطى حاجز الـ400 مليون يورو، كأول مباراة في تاريخ الكرة السعودية تصل لهذه القيمة.