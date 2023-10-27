“توسعة” مطار العلا لمواكبة “نمو” الحركة الجوية

جاء ذلك على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث تشكل التصاميم -التي تم الإعلان عنها بعد مسابقة عالمية جمعت كبرى دور التصميم- إضافة نوعية ضمن نطاق مشروع المطار، وتعكس توسعة المطار وفق تصاميمها الإرث العمراني للعلا، وكذلك التناغم مع البيئة الطبيعية الثقافية.
وتتضمن عناصر التوسعة المطورة وفق تصميمها الجديد، فندقاً ومنتجعاً صحياً والعديد من الخدمات والمرافق التي ستعزز تجربة الزيارة إلى العلا، والتي تبدأ من المطار بتكامل لأكبر متحف مفتوح في العالم، بالإضافة إلى المنظومة المتكاملة من البنية التقنية والتجهيزات الحديثة وفق أعلى المعايير الدولية. وفق “أخبار 24”.
وتعمل الهيئة الملكية على مواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في العلا، بوصفها وجهة عالمية، وبما يحقق رؤية العلا المتماشية مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.
وشهد مطار العلا الدولي، العديد من المشروعات التي تسهم في زيادة الفاعلية لاستقبال المسافرين، حيث انضم إلى قائمة المطارات الدولية في شهر مارس 2021، وزادت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو مليونين و400 ألف متر مربع، وتتسع ساحة الطيران إلى 15 طائرة.