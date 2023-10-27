مبادرتان لـ”الاستثمارات” لدعم “إدارة الأصول”

كشف صندوق الاستثمارات العامة عن تفاصيل مبادرتي دعم تطوير قطاع إدارة الأصول “بوابة مديري الأصول”، و”برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية، واللتين أطلقتا خلال النسخة الأولى من “منتدى إدارة الأصول” الذي نظّمه الصندوق على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار” بالرياض.
وتشمل مبادرة “بوابة مديري الأصول” إطلاق منصة رقمية جديدة لتكون قناة للتعاون بين الصندوق ومديري الصناديق؛ لإتاحة تبادل البيانات بين الجانبين بشكل آمن، وتعزيز التواصل ورقمنة العمليات التشغيلية والاستثمارية، وتطوير نمو بيئة الأعمال الخاصة بقطاع إدارة الأصول باستكشاف الفرص وتسهيل التعاون بين الصندوق وسائر مديري الصناديق.
وفي إعلانه الثاني، أطلق الصندوق “برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية” التعليمي الشامل لتطوير الإدارة بالشراكة مع جامعة IE بمدريد الإسبانية، والذي يوفر تدريباً حول الأسواق المالية، وخُصص لمديري الأصول الطموحين بالمملكة، وفق أعلى مستويات الجودة، لمواصلة تطوير معايير ممارسات إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة؛ ما سيكون له أثر إيجابي للسوق المالية المحلية.
وبين عبدالمجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الصندوق أن قطاع إدارة الأصول يدعم الاقتصاد بشكل حيوي بزيادة فعالية تخصيص رؤوس الأموال وإدارة المخاطر؛ ما يدعم النمو والاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن عوامل التمكين الأساسية في قطاع إدارة الأصول تتلخص في الدعم الاحترافي عالي الجودة والكوادر المؤهلة ورأس المال، وقد ساهم الصندوق عبر مبادرتيه بتسهيل وصول قطاع إدارة الأصول بالمملكة لهذه الركائز الثلاث؛ ما سيعزز حتماً من كفاءة وفعالية القطاع ويسرّع تطوره.
وتؤكد هذه الإعلانات التزام الصندوق الراسخ تجاه قطاع إدارة الأصول بالمملكة، كما ستسهم بشكل أكبر في تطوير القطاع، وتعزيز قوة وعمق وجودة السوق المالية السعودية. وفق “أخبار 24”.
ويشارك كبار مديري الأصول في العالم بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة لإدارة الأصول، لمناقشة أبرز القضايا ومواصلة تطوير أفضل الممارسات، ويتناول منتدى هذا العام أهمية الشراكة والتعاون، وإطار عمل الصندوق الجديد لإضفاء الطابع المؤسسي على قطاع إدارة الأصول في المملكة وتطويرها، بسلسلة من الفعاليات، إضافة إلى حوار بين محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ويزيد الحميد، نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة.