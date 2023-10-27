مجلس الأعمال “السعودي-البنغلاديشي” بنوفمبر

يعقد مجلس الأعمال السعودي-البنغلاديشي اجتماعه الأول (الخميس) المقبل الموافق 2 نوفمبر، في مقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض .
ويأتي هذا الاجتماع على هامش الزيارة التي سيجريها وفد من اتحاد الغرف الصناعية والتجارية في بنغلاديش إلى المملكة خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر الحالي.
ويضم الوفد مسؤولين من شركات القطاع الخاص المتخصصين في عدة قطاعات منها القطاع البنكي، والصيدلة، والأدوية، والطاقة، والتدريب المهني، والأغذية والتمور. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن اتحاد الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة البنغلاديشية وقع في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي مشترك، في مساعٍ نحو تعزيز التجارة البينية بين المملكة وبنغلاديش وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.