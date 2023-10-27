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جديد المحليات > “امتثال المباني” ضروري لمُلّاك “وسط الدمام”
27/10/2023   6:46 م

“امتثال المباني” ضروري لمُلّاك “وسط الدمام”

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دعت أمانة المنطقة الشرقية، ملاك العقارات على الشوارع التجارية بوسط الدمام؛ لإصدار شهادة امتثال المباني.

وأكدت الأمانة، ضرورة إصدار الشهادة، قبل انتهاء المدة التصحيحية في 18 فبراير 2024، ومدتها 3 سنوات من تاريخ الإصدار.

وأكدت على أهمية دور الملاك بالمسارعة وإصدار الشهادة والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها لرفع مؤشرات الامتثال والارتقاء بمستوى جودة الحياة.

وبينت الأمانة، أن الشهادة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بمعايير واشتراطات البلدية الواردة في دليل الامتثال، والحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني، والتوعية بالحد من المظاهر السلبية وتعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري والوصول إلى أعلى درجة من الامتثال. وفق “أخبار 24”.

“امتثال المباني” ضروري لمُلّاك “وسط الدمام”

جديد المحليات
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