مراكز متقدمة لـ”جامعة الطائف” بتصنيف “التايمز”

حققت جامعة الطائف مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي لـ5 تخصصات علمية لعام 2024.
وأوضحت الجامعة، أن تخصص العلوم الأحيائية بها حصل على المركز على المركز 301 – 400 عالميًا و الـ3 محليًا، وتخصص العلوم الفيزيائية على المركز 301 – 400 عالميًا و الـ5 محليًا، وتخصص علوم الحاسب على المركز 301 – 400 عالميًا والـ 7 محليًا، وتخصص الهندسة 251 – 300 عالميًا والـ 9 محليًا، وتخصص الطب والصحة على المركز 401 – 500 عالميَّا و الـ 11 محليًا.
وأكدت الطائف أن تضافر الجهود من مختلف كليات وأقسام الجامعة أدى إلى تحقيق هذه النتائج في رفع مستوى الجودة وفق الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ الأمر الذي يؤهلها لتحقيق مزيد من النتائج المميزة في مختلف التصنيفات وصولاً إلى أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في عام 2030.
وأشارت إلى أن هناك عددًا من الشروط التي ينبغي توافرها في التخصصات للدخول في تصنيف التايمز، وهي ألا يقل الإنتاج البحثي للتخصص عن 1000 ورقة علمية خلال سنوات التقييم، ووجود برامج للبكالوريوس في التخصص ولا تقل سنوات الدراسة فيه عن 4 سنوات.
يذكر أن المؤشرات التي يعتمدها تصنيف التايمز ترتكز على البيئة التعليمية وتشكل 26.8 % من التصنيف، وذلك من خلال تقييم واقع التعليم في الجامعة عمومًا وفي التخصص الأكاديمي خصوصًا باستخدام عدة مؤشرات فرعية كسمعتها الأكاديمية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس ونسبة طلبة الدراسات العليا، وطلبة البكالوريوس، والدخل المؤسسي، والبيئة البحثية الذي يشكل 26.5 % من التقييم، وذلك من خلال عدد الأبحاث والسمعة البحثية والدخل الناتج من العملية البحثية، وجودة الأبحاث التي تشكل 32.2 %، والسمعة الدولية التي تشكل 7.5 % أخيرًا يأتي الابتكار والدخل المؤسسي اللذان يشكلان 4 %.
وفق “أخبار 24”.