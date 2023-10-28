“100 سعودي” يتحدون “الفضاء”

اختتم أكثر من 100 مبتكر من طلاب البكالوريوس وحديثي التخرج في مجال علوم وهندسة الفضاء، 10 أيام مُلهمة قضوها في “معسكر تحدي الفضاء”، الذي نظمته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية.
وشهد المعسكر تنافس المشاركين على تصميم حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه رواد الفضاء والمشاركين في الرحلات المأهولة.
يندرج المعسكر ضمن أدوار الهيئة الممكّنة للقدرات الوطنية في مجال الفضاء. وجرى تكريم المتأهلين في المعسكر من قبل محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان غير الربحية (مسك) الدكتور بدر البدر.
وتعرّف المشاركون خلال المعسكر، على إدارة البرامج الفضائية، وأساسيات تصميم الرحلات المأهولة، ومهارات التصميم وحل المشكلات، إضافة إلى مهارات العمل الجماعي وإدارة فرق العمل.
ويقدم المعسكر، تجربة التعليم التطبيقي، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين في مجال الفضاء؛ بهدف تنمية معرفة ومهارات المشاركين، ورفع قدرات الكفاءات الوطنية، وبناء جيل مبدع ورائد، وإلهام الأجيال المقبلة وتعريفهم بفرص المستقبل في مجال الفضاء. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن “تحدي الفضاء” يأتي ضمن مساعي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية واختصاصاتها التنظيمية لقطاع الفضاء، التي ترمي إلى تحفيز الابتكار، وإلهام الأجيال، وتعزيز مستهدفات المملكة لقيادة الفضاء، وتبنّي أنشطته الناشئة، وتوفير الخبرات والقدرات التنظيمية الوطنية بمجال الفضاء.