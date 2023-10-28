“الطيران الخاص” لتعزيز تجربة السفر لـ”العُلا”

وقعت “السعودية للطيران الخاص”، مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا؛ لتوفير مجموعة شاملة من خدمات الطيران الخاص بمطار العُلا الدولي، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار 2023.
وتتضمن المذكرة: توفير خدمة تأجير الطائرات وإدارتها وصيانتها وتنظيفها وجميع العمليات الأرضية الأساسية التي تشمل تصاريح الإقلاع والهبوط والمناولة الأرضية والتموين والخدمات اللوجستية، بالإضافة لتشغيل صالة الطيران الخاص بالمطار مع مجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين بما يشمل كبار الشخصيات، الأفراد، الشركات، ومشغلي الطائرات.
وأكد الرئيس التنفيذي للسعودية للطيران الخاص، الدكتور فهد الجربوع، أهمية المذكرة خاصة وأن العُلا تعتبر وجهة تاريخية وثقافية داخل المملكة، وتُشكل علامة فارقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن السعودية للطيران الخاص، ستسعى إلى توفير خدمات فائقة النوعية لضيوفها استناداً إلى الخبرات المتراكمة، وكذلك انطلاقاً من الاستراتيجية الجديدة لإيجاد أفضل الحلول في الصناعة لتعزيز تجربة السفر.