“النفط” يرتفع 3%

ارتفعت أسعار النفط نحو 3% لأعلى مستوى في أسبوع، وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط؛ ما قد يتسبب في اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة بـ 2.25 دولار؛ أي 2.6%، إلى 90.18 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.14 دولار؛ أي 2.6% إلى 85.35 دولار للبرميل.
ويتجه الفارق السعري بين برنت وخام غرب تكساس لتسجيل أعلى مستوى منذ شهر يوليو الماضي، وعلى مستوى الأسبوع ككل، انخفض برنت نحو 2%، بينما تراجع غرب تكساس الوسيط نحو 3%. وفق “أخبار 24”.
وأبقى محللون من جولدمان ساكس توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولاراً للبرميل، لكنهم قالوا إن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو 5%.