مجلس “أعمال” سعودي ـ جورجي

وقعت المملكة مع دولة جورجيا، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال (السعودي ـ الجورجي)، وذلك على هامش فعاليات “منتدى تبليسي لطريق الحرير” المقام في العاصمة تبليسي تحت عنوان “اتصال اليوم من أجل استدامة الغد”.
وعقد أول اجتماع للمجلس الجديد لتحديد أهم أهدافه، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني في شهر فبراير 2024 في مدينة الرياض، حيث ضم الوفد السعودي وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، بالإضافة إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ.
كما أجرى الوفد على هامش المنتدى عدة اجتماعات ثنائية جمعت بين رئيس الوفد السعودي وعدد من المسؤولين الجورجيين المعنيين بالتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، حيث جرى خلال اللقاءات بحث الخطط المستقبلية وسبل التعاون وتعزيزها بين البلدين في هذه المجالات، كما اتفق الجانبان على ضرورة سرعة رسم خارطة طريق لتعزيز ورفع حجم التبادل بين البلدين. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المنتدى شارك فيه أكثر من 2000 مندوب من حوالي 60 دولة، من بينهم رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى جورجيا، وممثلو المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية، وممثلون عن 250 من شركات القطاع الخاص الأجنبي ورجال الأعمال والخبراء.