30 دقيقة “مشي” تحرق 150 سعرة

تعد ممارسة رياضة المشي من الخطط الجيدة التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد، وحرق الدهون المتراكمة في الجسم.
وبطبيعة الحال، فإن المشي السريع لمدة 30 دقيقة يومياً يساعد على حرق 150 سعرة حرارية إضافية، كما يجب على المرء ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المكثف بشكل معتدل أسبوعياً لإدارة وزنه وحرق الدهون الزائدة.
ويساعد المشي على بناء عضلات خالية من الدهون، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض صحية مزمنة بما يشمل أمراض القلب والسرطان والسكري، وكذلك تحسين الحالة المزاجية، وتقليل مشاعر الغضب والتوتر والاكتئاب والقلق. وفق “أخبار 24”.
كما أنه يقلل أيضاً من الألم المرتبط بالتهاب المفاصل، والمشي لمسافة 8 إلى 9 كيلومترات في الأسبوع يمكن أن يمنع ظهور التهاب المفاصل في المقام الأول خاصة الركبتين والوركين، وذلك عن طريق تليينها وتقوية العضلات التي تدعمها.