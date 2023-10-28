بَرد و”سيول” على “الغربية”.. وحائل

شهدت منطقة مكة المكرمة هطول أمطار شديدة الغزارة، صاحبتها اضطرابات جوية وانعدام في الرؤية الأفقية مع تساقط البرد، وجريان السيول في الوديان، وارتفاع الأمواج إضافة إلى صواعق رعدية.
وشملت الحالة الجوية المضطربة العاصمة المقدسة، إضافة إلى مدن ومحافظات رابغ، وخليص، والكامل، وأضم، وميسان والطائف، والشعيبة، وبحرة.
كما شهدت محافظة جدة هطول أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، شملت أرجاؤها خاصة الأجزاء الشرقية، لتواجد السحب على العاصمة المقدسة والمحافظات القريبة منها.
وفي سياق متصل، أكدت المديرية العامة للدفاع المدني على المتابعة الميدانية للحالة المطرية والجاهزية، والاستعداد للحالات الطارئة، كما ظهر رجالها في حالة تأهب داخل المسجد الحرام. وفق “أخبار 24”.
وفي منطقة حائل هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، وسالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.