الهلال يقهر الأهلي بـ”الثلاثة”

حقق فريق الهلال فوزا غاليًا على نظيره الأهلي، بنتيجة 3-1، في الكلاسيكو التي أقيم بينهما مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر بدوري روشن.
وسجل سافيتش الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة الأولي، قبل أن يضيف ميترو فيتش الهدف الثاني في الددقيقة 37.
وقلص محترف الأهلي آلان سانت ماكسيمان النتيجة بتسجيله الهدف الأول لـ”الراقي” في الدقيقة 58. قبل أن يسجل لاعب الأهلي ايبانيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس.
أحداث المباراة
ولم تمر سوى 45 ثانية ليُسجل سافيتش الهدف الأول للهلال في مرمى الأهلي بعدما وصلته تمريرة من زميله كوليبالي جعلته منفردًا بالمرمى.
وواصل فريق الهلال في الدقائق التالية الضغط فارتكب لاعب الأهلي محمد المجحد خطأ ضد لاعب الهلال مالكوم في الدقيقة 4 ليُنفذ نيفيز المخالفة ولكن أبعدها دفاع الأهلي.
وعاد الأهلي لأجواء المباراة مرة أخرى فأرسل لاعبه رياض محرز كرة عرضية في الدقيقة 8 أبعدها حارس مرمى الهلال بونو لتعود لمحرز مرة أخرى الذي سدد الكرة وتصدى لها الدفاع.
وعاد رياض محرز بكرة عرضية جديدة للأهلي في الدقيقة 10 ولكن أبعدها مدافع الهلال علي البليهي.
ومرر لاعب الهلال سافيتش كرة في الدقيقة 12 الكرة لزميله سالم الدوسري الذي أرسل كرة عرضية لم تجد من يتابعها من زملائه.
ونفذ لاعب الأهلي رياض محرز مخالفة حصل عليها فريقه في الدقيقة 18 ولكن مرت بجوار مرمى الهلال.
وأرسل لاعب الهلال ياسر الشهراني كرة عرضية في الدقيقة 20 حولها ميشيل برأسه تجاه مرمى الأهلي ولكن تصدى لها ميندي.
واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 22 بداعي عرقلة فرانك كيسي للاعب الهلال مالكوم ولكن تصدى ميندي لركلة الجزاء التي سددها ميتروفيتش في الدقيقة 26.
وسدد لاعب الأهلي سانت ماكسيمان كرة قوية من داخل منطقة جزاء الهلال ولكن تصدى لها نيفيز في الدقيقة 31.
وأشهر الحكم بطاقة صفراء في الدقيقة 32 ضد لاعب الأهلي إيبانيز بعد كرة مشتركة مع لاعب الهلال مالكوم.
وعاد ميتروفيتش ليصحح ركلة الجزاء التي أهدرها ويُسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 37.
وكاد أن يسجل الهلال الهدف الثالث في الدقيقة 47، بعد عرضية من الجانب الأيمن، لكن حارس الأهلي ايدوارد ميندي ابعدها قبل أن تصل لميتروفيتش.
وفي الدقيقة 48، سدد ماكسيمان تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بدفاع الهلال وخرجت لركلة ركنية.
وسجل اللاعب آلان ماكسميان الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 58، بعد عرضية داخل منطقة جزاء الهلال حولها بتسديدة صاروخية لداخل شباك الحارس ياسين بونو.
وفي الدقيقة64، مر رياض محرز من الجانب الأيمن وسدد بعدها تصويبة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.
واخترق سافيتش بمهارة خاصة داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 66، وسدد الكرة لكن الحارس ميندي تصدي لها ببراعة.
وواصل رياض محرز محاولاته، لتشهد الدقيقة 69 محاولة اخرى له بعد المرور والتسديد من خارج منطقة الجزاء، لكنها خرجت بجانب القائم الأيمن.
وفي الدقيقة 74، احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة للهلال، تقدم سافيتش لتنفيذها لتخرج أعلى عارضة الحارس ادوارد ميندي. وفق “سبورت 24”.
وسجل لاعب الأهلي ايبانيز بالخطأ في مرماه ليمنح الهلال الهدف الثالث في الدقيقة 84، بعد عرضية من سعود عبدالحميد حاول ايبانيز تحويلها برأسه للحارس ميندي لكنه غيرت اتجاهها نحو الشباك.