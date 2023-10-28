“نجوم الهلال” يوثقون احتفالاتهم مع الجماهير

حرص نجوم الهلال على توثيق احتفالاتهم مع جماهير الفريق، عقب الفوز الذي تحقق على فريق الأهلي 1/3 مساء “الجمعة”، في قمة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
واحتفلت جماهير الزعيم بطريقتها الخاصة، ورددت أهازيج تمجد الهلال، تفاعل معها نجوم الفريق الذين حرصوا على التقاط الصور، وتظهر خلفهم مدرجات الأزرق المحتشدة بالجماهير.
وسجل سافيتش الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة الأولي، قبل أن يضيف ميترو فيتش الهدف الثاني في الددقيقة 37.
وقلص محترف الأهلي آلان سانت ماكسيمان النتيجة بتسجيله الهدف الأول لـ”الراقي” في الدقيقة 58. قبل أن يسجل لاعب الأهلي ايبانيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84. وفق “سبورت 24”.
وبتلك النتيجة؛ رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس.