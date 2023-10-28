“الموارد البشرية” تطلق ملتقى “المهارات والتدريب”

تطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الثلاثاء، الملتقى الأول للمهارات والتدريب “وعد” في منطقة الحدود الشمالية.
وأشارت الوزارة إلى أن الملتقى يضم مجموعة من المبادرات النوعية في المهارات والتدريب، تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تمكينهم، ورفع مشاركتهم في سوق العمل.
وتابعت أن الملتقى يتضمن مبادرات متنوعة مقدمة من الأكاديميات والمعاهد لتقديم الفرص التدريبية، وتوفير المزيد من فرص تنمية وتطوير مهارات المستقبل لكافة المستفيدين من أبناء الوطن. وفق “أخبار 24”.
ويعد ملتقى المهارات والتدريب بمنطقة الحدود الشمالية هو الأول ضمن جولة مستمرة في عدة مدن تنطلق من مدينة عرعر، يليها مدينة الخبر، وجدة، ونجران.