ضبط “17 ألف” مخالف للأنظمة

تمكنت الحملات الميدانية التي تنفذها وزارة الداخلية، من ضبط نحو 17.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وقالت الوزارة: إنه تم ضبط نحو 11 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 4.1 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و2351 مخالفاً لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.
وأوضحت أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 703 أشخاص، 37% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 23 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 24 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 48 ألف وافد مخالف.
ولفتت الوزارة إلى أنه تمت إحالة أكثر من 42 ألف وافد مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة نحو 2.2 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 9 آلاف مخالف.
وفق “أخبار 24”.