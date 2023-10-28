144 “بليوناً” تراجعاً بالقيمة السوقية للأسهم بـ”أسبوع”

عاود مؤشر سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) تراجعه مجدداً بعد ارتفاعه الأسبوع السابق، ليعاود نزف النقاط ويستقر دون مستوى 10500 نقطة محولاً مكاسب التي حققتها في العام 2023 إلى خسارة محدودة، جاء ذلك بضغط من تراجع الطلب على الأسهم وتقلص السيولة المتاحة للتداول مقارنة بالأسبوع السابق.
وأنهى مؤشر(تاسي) الأسبوع الماضي متراجعاً إلى مستوى 10408.94 نقطة في مقابل 10654.56 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بخسارة قدرها 245.62 نقطة، نسبتها 2.31 في المئة، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 70 نقطة نسبتها 0.66 في المئة.
أما عن الإجماليات، فنجد تراجعاً ملحوظاً في السيولة المتداولة خلال جلسات الأسبوع الماضي بنسبة 12 في المئة إلى 21.5 بليون ريال، في مقابل 24 بليوناً للأسبوع السابق، وصعدت كمية الأسهم المتداولة 2.2 في المئة إلى 902 مليون سهم، في مقابل 883 مليوناً، وهبط عدد الصفقات المنفذة 6 في المئة إلى 1.86 مليون صفقة في مقابل 1.98 مليون.
وشهدت جلسات الأسبوع الماضي التداول بأسهم 230 شركة، تراجعت أسعار أسهم 194 شركة منها، بينما ارتفعت أسهم 34 شركة واستقر سهم البنك الأول عند 32 ريالاً، وسهم شمس عند 0.63 ريال، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 10.825 تريليون ريال بخسارة 143.9 بليون نسبتها 1.13 في المئة.
وبنهاية تعاملات الأسبوع سجلت أسهم 3 شركات تراجعاً في أسعارها تخطت نسبته الـ 9 في المئة، كان أكبرها خسارة سهم الدريس الذي فقد 11.91 في المئة هبوطاً إلى 112.40 ريال جاءت من تداول 995 ألف سهم، تلاه سهم مرنة بخسارة 9.20 في المئة إلى 9.97 ريال، ثم سهم كيان السعودية بخسارة 9.17 في المئة إلى 10.70 ريال.
وفي الجهة المقابلة حققت أسهم 3 شركات مكاسب تخطت الـ 5 في المئة، أبرزها سهم سلامة المرتفع 8.69 في المئة وصولاً إلى 31.90 ريال جاءت من تداول 3.48 مليون سهم، ثم سهم التطويرية الغذائية بنسبة زيادة 6.17 في المئة إلى 103.20 ريال، تلاه سهم الخدمات الأرضية بزيادة 5.19 في المئة إلى 28.4 ريال من تداول 2.57 مليون سهم.
واستحوذت 4 قطاعات من السوق على 60 في المئة من سيولة السوق، تصدرها قطاع المصارف الذي استحوذ على 22 في المئة من السيولة ما يعادل 4.78 بليون ريال، جاءت من تداول 137 مليون سهم، نسبتها 13 في المئة، تلاه الطاقة بسيولة متداولة 3.14 بليون ريال نسبتها 15 في المئة، جاءت من تداول 114 مليون سهم، نسبتها 12.6 في المئة، ثم قطاع المواد الأساسية بسيولة 2.94 بليون نسبتها 14 في المئة، تلاه قطاع الاتصالات بسيولة 2.02 بليون نسبها 9 في المئة. وفق “أخبار 24”.
وبالنظر إلى إداء السوق الموازية نجد تراجع مؤشرها (نمو حد أعلى) نهاية الأسبوع بنسبة 5.83 في المئة تعادل 1389 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 22448 نقطة، بينما ارتفعت السيولة المتداولة 24 في المئة إلى 137 مليون ريال في مقابل 110 ملايين.