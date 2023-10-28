“الشباب” يسقط أمام أبها بـ”ثنائية”

حقق فريق أبها فوزًا مهمًا على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضِمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري روشن.
سجل ثنائية أبها كل من سعد بقير و كريتشوفياك في الدقيقتين 73 و82، فيما سجل هدف الشباب الوحيد فهد المولد في الدقيقة 76 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة، يتواجد الشباب في المركز الـ 11 بجدول الترتيب العام برصيد 12 نقطة، فيما يقع نادي أبها في المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.
أحداث المباراة:
وفي الدقيقة الرابعة كانت هناك فرصة لمهاجم الشباب حبيب ديالو، بعد عرضية أرضية ولا أروع من هتان، لكن الحارس تدخل وأبعدها.
وكاد أن يسجل كارلوس جونيور هدفا في الدقيقة التاسعة لفريق الشباب، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالعارضة.
ويلعب الشباب بتشكيل مكون من: “كيم سيونغ غيو، فواز الصقور، إياغو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي، غوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، هتان باهبري، كارلوس جونيور، حبيب ديالو”.
وفي الدقيقة 50، أهدر حبيب ديالو هدفا محققا للشباب بعدما انفرد بالحارس لكنه سددها في يد حارس أبها.
وكاد أن يسجل سعد بقير هدفا لفريق أبها في الدقيقة 58 بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس تصدى لها وأبعدها عن مرماه.
وفي الدقيقة 70، أشهر حَكَم المباراة بطاقة حمراء في وجه لاعب الشباب إياغو سانتوس ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
وفي الدقيقة 73، سجل سعد بقير الهدف الثالث للشباب بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء بصورة أكثر من رائعة.
وفي الدقيقة 76، سجل فهد المولد هدف التعادل للشباب بعدما تابع كرة رأسية، ليسجل في المرمى الخالي أمامه.
وفي الدقيقة 82، سجل البولندي كريتشوفياك الهدف الثاني لأبها بعد جملة فنية متقنة بدأت بركلة حرة غير مباشرة بالقرب من الراية الركنية، وسط حالة من غياب التركيز لمدافعي الشباب. وفق “سبورت 24”.
وبعد تسجيل أبها الهدف الثاني، حاول لاعبو الشباب إدراك الموقف عبر الضغط على المنافس لكنهم لم يتمكنوا من ترجمة هذا الضغط إلى أهداف لتعديل النتيجة.