“تجمُّع عالمي” بالرياض لـ”مستقبل صحي” متكامل

يلتئم الأطباء والمستثمرون والمتخصصون في الرياض غداً وعلى مدى ثلاثة أيام، لطرح رؤاهم حول مستقبل القطاع الصحي، وعرض أحدث الابتكارات وتقنيات الرعاية الصحية لا سيما الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، بجانب استعراض أحدث الدراسات والأبحاث.
استثمر في الصحة
ملتقى الصحة العالمي الذي يأتي تحت شعار “استثمر في الصحة”، ويرعاه وزير الصحة فهد الجلاجل، يهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية والتجارب النوعية للتحول الذي يشهده القطاع الصحي بالمملكة، وأحدث الاكتشافات والتقنيات والابتكارات والتجارب الطبية المختلفة في مجال الرعاية الصحية العالمية، ويضم الملتقى إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة، ومئات الفرص الاستثمارية نحو تعزيز الاستثمار المحلي والدولي في القطاع الصحي، وخصوصًا في ظل ما يشهده الاستثمار في القطاع الصحي في المملكة من نمو متسارع وفرص ضخمة وواعدة.
كما يهدف كذلك إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يسهم في رفع متوسط العمر إلى 80 عامًا تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 ومعدلات متوسط العمر عالميًا، بالإضافة لتعزيز حياة صحية أفضل عبر رعاية صحية شاملة محورها الإنسان، تقوم على مبدأ الوقاية قبل العلاج نحو تحقيق مجتمع حيوي.
وصبيحة يوم غدٍ يستعرض وزير الصحة فهد الجلاجل ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير الصناعة بندر الخريف أمام المستثمرين والمهتمين فرص الاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة عبر جلسة بعنوان “الاستثمار في الصحة بالمملكة النجاحات والتطلعات”. وفق “أخبار 24”.
خصص الملتقى منطقة للاستثمار والابتكار، تتيح من خلالها استكشاف أحدث اللوائح والمبادرات الحكومية، والتطورات الجوهرية التي انعكست على الريادة النوعية في الرعاية الصحية في المملكة في ظل برنامج تحول القطاع الصحي، بالإضافة إلى منطقة المختبرات التي توفر فرصًا للالتقاء والتواصل مع تجار وموزعي المعامل الطبية ومتخصصي المختبرات والمستخدمين النهائيين، والاطلاع على العديد من الابتكارات والتقنيات الطبية والحلول الرقمية في المجالات الصحية.
أرقام ومساحات
يشارك في الملتقى المقام بواجهة روشن للمعارض والمؤتمرات، أكثر من 300 شركة من 29 دولة، بالإضافة إلى 300 متحدث يطرحون رؤاهم خلال 30 جلسة حوارية، عبر مسارات (مؤتمر قادة الرعاية الصحية، ومؤتمر مستقبل الأشعة، ومؤتمر التمريض، ومؤتمر مستقبل المختبرات الطبية، ومؤتمر اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المستشفيات (JCI)، ومؤتمر جودة الرعاية الصحية، وورشة التمويل الصحي وإدارة دورة الإيرادات).
خصص الملتقى مساحة لإقامة ورشة عمل عن برنامج التخصيص بحضور خمسة متحدثين دوليين، بالإضافة إلى مساحة للشركات الناشئة تستعرض أبرز الابتكارات التي تؤدي إلى تعزيز التعاون الذي يساهم في تغيير صناعة الرعاية الصحية.