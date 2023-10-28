النصر لوصافة “روشن” بـ”ثلاثية” الفيحاء

فاز فريق النصر بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الفيحاء مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن.
وبعد شوط أول سلبي سجل تاليسكا الهدفين الأول والثاني للنصر في الدقيقتين 50 و 61 قبل أن يُقلص حسين الشويش النتيجة بهدف للفيحاء في الدقيقة 66 إلا أن أوتافيو ضمن نقاط المباراة للنصر بهدف ثالث في الدقيقة 74.
ورفع فريق النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 25 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما توقف رصيد الفيحاء عند النقطة 14 في المركز الثامن.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
وبدأ الشوط الأول بسيطرة متبادلة فسدد لاعب النصر كونان كرة قوية في الدقيقة 10 تصدى لها حارس مرمى الفيحاء.
ووصلت كرة عرضية من يسار منطقة جزاء الفيحاء لتاليسكا بالدقيقة 14 الذي حولها برأسه بجوار مرمى الفيحاء.
وسدد لاعب الفيحاء أنطوني نواكايمي كرة في الدقيقة 18 ولكن ارتطمت في دفاع النصر قبل أن يُشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ضد لاعب الفيحاء ريكاردو ريلر بعد كرة مشتركة مع ماني في الدقيقة 21.
وسنحت فرصة لفريق الفيحاء في الدقيقة 30 ، ولكن مرت التسديدة بجوار مرمى النصر.
وبدأ النصر الشوط الثاني بسيطرة على الكرة أسفرت بتسجيل لاعبه البرازيلي الهدف الأول في الدقيقة 50 بتسديدة سكنت شباك الفيحاء.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ضد لاعب النصر عبدالإله العمري في الدقيقة 53 بعد كرة مشتركة مع لاعب الفيحاء.
وعاد تاليسكا مرة أخرى للتسجيل بإضافة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 62 بعدما وصلته كرة عرضية حولها برأسه في الشباك.
ولكن لم تمر سوى ثلاث دقائق حتى قلص الفيحاء النتيجة بهدف سجله لاعبه حسين الشويش بعد كرة عرضية وصلته من زميله المغربي صابيري. وفق “سبورت 24”.
وسدد لاعب الفيحاء هنري في الدقيقة 69 كرة قوية تصدى لها حارس النصر نواف العقيدي.
وسجل لاعب النصر البرتغالي أوتافيو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 73 من تسديدة رائعة من أمام منطقة جزاء الفيحاء.
وواصل فريق النصر السيطرة على الكرة في الدقائق التالية ولكن دون خطورة على مرمى الفيحاء.