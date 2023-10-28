أسبوع “مطري”.. وتعليق الدراسة بعدة مناطق

علقت إدارت التعليم في كل من جدة ومكة والقنفذة والليث والعلا وتبوك وينبع وعسير والطائف وحائل والباحة، الدراسة الحضورية غداً (الأحد)، وقررت تحويلها عن بُعد عَبْر منصة “مدرستي”، وذلك لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.
كما قررت جامعتا طيبة وام القرى تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وفي وقت لاحق، أعلنت إدارات التعليم بمحافظات سراة عبيدة وظهران الجنوب ورجال ألمع والنماص، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ في مدارسها؛ وأشارت تلك الإدارات إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم التابعة لها. وفق “أخبار 24”.
وجاء القرار استنادًا إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول حالة الطقس في هذه المناطق خلال الساعات الماضية.
ونبّه المركز إلى أن الحالة المطرية التي بدأت أمس مستمرة حتى الثلاثاء المقبل، وتشمل مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، ونجران).