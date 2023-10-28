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جديد المحليات > “جولة التجارة الإلكترونية” تصل الأحساء
28/10/2023   10:37 م

“جولة التجارة الإلكترونية” تصل الأحساء

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تستأنف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، جولة التجارة الإلكترونية، بعد غد (الإثنين)؛ في محافظة الأحساء، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وتستمر لمدة يومين.

وتهدف الفعالية التي ستقام بمقر الغرفة التجارية بالأحساء؛ لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة، وذلك من خلال جلسات حوارية، وورش عمل؛ لنشر ثقافة ريادة الأعمال، وبناء بيئة ريادية جاذبة، وخدمة مجتمع الأعمال.

وتتضمن فعاليات الجولة؛ جلسة حوارية بعنوان “تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة”، تركز على أهمية التجارة الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأبرز التحديات التي تواجههم مع استعراض الحلول المقدمة للتغلب عليها. وفق “أخبار 24”.

وستشارك في الجولة عدة جهات لتقديم الخدمات لرواد الأعمال في مختلف الأنشطة والمجالات، إلى جانب مستشارين لخدمة رواد الأعمال.

ودعت “منشآت” المهتمين ورواد الأعمال إلى المبادرة بتسجيل بياناتهم من خلال موقعها الإلكتروني ectour.monshaat.gov.sa للاستفادة من الخدمات التي تقدم بشكل مجاني ضمن جولة التجارة الإلكترونية في الأحساء.

وكانت الهيئة قد نفذت عدة جولات مماثلة في 14 مدينة ومحافظة، بدأت في سبتمبر الماضي، وستتواصل حتى يناير 2024م، لدعم رواد الأعمال، وتوعيتهم بالخدمات المتاحة لهم.

“جولة التجارة الإلكترونية” تصل الأحساء

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