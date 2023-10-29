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جديد المحليات > استقبال الطلبة المستجدين ببكالوريوس “فهد الأمنية”
29/10/2023   1:15 م

استقبال الطلبة المستجدين ببكالوريوس “فهد الأمنية”

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استقبلت كلية الملك فهد الأمنية، الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ 67 من حملة الثانوية العامة.

وأنهت الكلية استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين، وإعداد البرامج لتهيئتهم والتأكد من جاهزية الكتائب والميادين والقاعات الدراسية، والأجنحة والمعامل التعليمية، والخدمات المساندة.

يشار إلى أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، قد أعلنت في وقت سابق، نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ 67 من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1445. وفق “أخبار 24”.

استقبال الطلبة المستجدين ببكالوريوس “فهد الأمنية”

جديد المحليات
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