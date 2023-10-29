“الجوازات”: تأكدوا من صلاحية “الجواز”

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، للتأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة.
وقالت في بيان الأحد إنه يشترط ألّا تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول، وسرعة إصدارها أو تجديدها عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” قبل موعد السفر بوقتٍ كافٍ، والتأكد من تعليمات الدخول للدول وجهة سفرهم.
وشددت الجوازات على إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرةً إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصة “أبشر وتوكلنا” لا تخول صاحبها للسفر إلى خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.