سمو محافظ الخرج يستقبل مدير عام الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز ال سعود محافظ الخرج بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ مدير عام الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالرحمن الحامد يرافقه مدير المعهد الثانوي الصناعي المهندس محمد العشبان وعميد الكلية التقنية بالخرج المهندس أحمد المساعد وعددًا من القيادات التدريبية والإدارية بالمحافظة.
واطّلع سموّه خلال اللقاء على عرض موجز عن برامج وإنجازات المعهد والتي كان أخرها حصول المعهد على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم و التدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم واعتماد التدريب .
وهنأ سموه المعهد الثانوي الصناعي لحصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل ، متمنياً أن يكون هذا الاعتماد محفزاً وداعماً لمواصلة التميز الذي يشهده المعهد ، والتطوير المستمر وتطبيق معايير الجودة لرفع مستوى التدريب لتصبح مخرجات المعهد الصناعي منافسه في سوق العمل .