مواجهة بين “الحائلي” وجهاز “العميد”

عقد رئيس شركة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، اجتماعاً مع الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، قبل انطلاقة تدريب الفريق مساء “الأحد” لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمسيرة الفريق في المرحلة الحالية.
وأجرى “العميد” حصة تدريبية استعداداً لمواجهة نظيره الفيحاء “الثلاثاء” المقبل ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس الملك.
وخصص الجهاز الفني التدريب لمعالجة الأخطاء التي صاحبت أداء الفريق في مباراته الأخيرة أمام الحزم في دوري روشن، كما عمل على زيادة معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين وتنفيذ الكرات الثابتة وتطبيق جمل تكتيكية في مساحات ضيقة. وفق “سبورت 24”.
وشهد التدريب تعرض اللاعب “مهند الشنقيطي” لإصابة نقل على أثرها إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج والاطمئنان على سلامته، ولم يشارك اللاعب أيغور كورنادو بسبب تعرضه لوعكة صحية، فيما تواجد الثلاثي فابينيو وعمر هوساوي وعوض الناشري في العيادة الطبية لمتابعة برنامجهم العلاجي.