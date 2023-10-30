أمطار رعدية بمعظم المناطق حتى “الجمعة”

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم (الاثنين) حتى الجمعة المقبل.
ودعت المديرية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مطالبة بالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم، والكامل والخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة وأضم والعرضيات وميسان وبحرة.
وتشير التوقعات إلى أن تلك الحالة تشمل أيضاً منطقة الرياض لتضم العاصمة الرياض ورماح والخرج والمزاحمية وعفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق ومرات وضرما، وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على مدن جدة ورابغ وخليص بمنطقة مكة المكرمة، كما ستؤثر الحالة المطرية كذلك على مدن عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق بمنطقة الرياض، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والقصيم.