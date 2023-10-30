“الأمطار” تعلّق الدراسة ببعض المناطق لليوم الثاني

قررت إدارات التعليم في كل من جازان وتبوك والليث وظهران الجنوب ورجال ألمع وعسير، استمرار تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها “عن بُعد”، (الإثنين)، في المدارس التابعة لهذه الإدارات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الأحوال الجوية.
ويشمل القرار استمرار الدراسة عن طريق منصة مدرستي، في جميع المدارس بمدينة تبوك وقراها والليث وظهران الجنوب ومكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بجازان، وإدارة تعليم صبيا والمدارس التابعة لها، وذلك حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.
بدورها قررت منشآت التدريب التقني والمهني تعليق الدراسة غداً في كلٍ من القنفذة، والقوز وحلي وعسير.
في السياق ذاته، أعلنَت جامعة الملك خالد، تعليقَ الدراسة الحضورية يوم غدٍ في جميع كلياتها وفروع الجامعة في المحافظات، وقررت استمرار العملية الدراسية عبر منظومة التعليم الإلكتروني “البلاك بورد”. وفق “أخبار 24”.
واتخذت جامعة بيشة القرار ذاته للكليات التطبيقية التابعة لها في محافظتي النماص وبلقرن.
وكانت الأمطار قد تسببت في تعليق الدراسة الحضورية أمس في كل من جدة ومكة والقريات والقنفذة والليث وحائل والعلا وعسير وينبع والطائف والباحة.
وفي وقت سابق حذر المركز الوطني للأرصاد، من أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مكة المكرمة وتبوك والجوف.