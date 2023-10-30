تحدي الابتكار لتعزيز “الزراعة الذكية” مناخياً

فاز 12 مبتكراً في “تحدي الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا”، الذي أطلقته منصة “UpLink” التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، على هامش فعاليات معرض”InFlavour Expo 2023″ بالرياض.
واستقطب التحدي 246 طلبًا من مبتكرين وشركات ناشئة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، وأوقيانوسيا، والذي يهدف إلى إيجاد حلول ذكية لتحسين الإنتاج الغذائي، وتعزيز مستويات المعيشة، والاستجابة لتداعيات التغير المناخي، والرعاية الفعالة لموارد الكوكب ضمن المنظومات الغذائية.
وأعلن مدير عام إدارة التواصل الخارجي للتنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد عبدالرحمن الزامل، أن اختيار الفائزين جاء بعد مراجعة لجنة التحكيم الطلبات المتقدمة للتحدي وتمثلت في المعرفة والمهارات والتعليم، وكفاءة الموارد والاستدامة، والتقنية الشاملة، والتمويل المبتكر.
وأشار إلى أن الفائزين سيحصلون على جائزة نقدية، إضافة إلى تسهيل مشاركاتهم في الفعاليات والمشاريع والمجتمعات التي يقودها المنتدى الاقتصادي العالمي والشركاء، وتأمين تواصلهم مع المؤسسات وانتشارهم عبر قنوات الإعلام الرقمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي وUpLink.
وأكد “الزامل” أن التزام المملكة بمواجهة التحديات العالمية يدفعها إلى إطلاق المبادرات لتطوير حلول مبتكرة، مشيراً إلى أن الإقبال المرتفع على التحدي، يؤكد مكانة المملكة على الساحة العالمية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الشركات الناشئة الـ 12 الفائزة هي: Alkama (المملكة المتحدة)، وAMAATI (غانا)، و Amini (كينيا)، و BillionCarbon (الهند)، وDvara E-Registry (الهند)، وInstacrops (شيلي)، وKheyti (الهند)، وMoaTech (المملكة المتحدة)، وSpowdi (السويد)، وUnibaio (الأرجنتين)، و UpTrade (باكستان)، أخيراً VIA من (أستراليا).