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رياضة > “بونو” ينافس على جائزة “ياشين”
30/10/2023   7:07 ص

“بونو” ينافس على جائزة “ياشين”

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ينافس حارس مرمى فريق الهلال، المغربي “ياسين بونو” على جائزة “ياشين” التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الرياضي سنويا لأفضل حارس مرمى في العالم.

وينافس بونو على الجائزة 9 حراس آخرين في القائمة التي أعلنتها “فرانس فوتبول” ويأتي في مقدمتهم الحارس الأرجنتيني “إيميليانو مارتينيز” الفائز بكأس العام قطر 22 و”تيبو كورتوا” حارس ريال مدريد والبرازيلي “إيدرسون” حارس مانشستر سيتي والألماني ” تير شتيجن” حارس برشلونة.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس “الإثنين” النسخة الجديدة من حفل مجلة “فرانس فوتبول” لتوزيع جوائزها السنوية لعام 2023، وكانت المجلة أعلنت قبل عدة أسابيع قائمة بأسماء المرشحين للمنافسة على الجائزة. وفق “سبورت 24”.

ولعب ياسين دورا بارزا ومحوريا في المسيرة الناجحة والتاريخية للمنتخب المغربي بمونديال 2022؛ ليصبح الفريق أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور قبل النهائي للمونديال على مدار تاريخ المونديال.

“بونو” ينافس على جائزة “ياشين”

رياضة
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